Anita Matamoros ya está preparada para el verano. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha hecho su primera escapada y no ha dudado en viajar hasta uno de sus destinos favoritos: Marbella. Y a su lado está su novio, Nacho Santandreu. Aunque el viaje desde Madrid hasta ese lugar son varias horas, a la joven le compensa. De hecho, lleva allí todo el fin de semana y no ha dudado en decirle a sus seguidores que no piensa volver a la capital hasta bien entrada la tarde para así aprovechar el tiempo en este lugar que tanta paz le da.

La joven se da su primer baño de la temporada en Marbella