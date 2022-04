La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ continúa avanzando en su embarazo de Isaac Lobo y lo hace comenzando a notar los primeros cambios en su cuerpo. Eso sí, parece que no está siendo un camino color de rosa: “Siento que me ahogo de la presión”, asegura la joven, que se siente sin energía y encima los complejos que arrastra desde hace años parece que se han intensificado con su embarazo. Es un huracán de hormonas e incluso “cuando me encuentro bien, me asusto”. Poco a poco irá normalizando lo que siente.