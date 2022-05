La doctora ha dado por fin a luz a su primer hijo, después de la incertidumbre generada al ver cómo había ingresado en el hospital y no compartía nada en sus redes sociales. Después de un día de silencio, la joven ya ha compartido las primeras imágenes de su retoño recién llegado al mundo. “Ayer fue un día inolvidable y muy especial que quise disfrutar a tope sin estar pendiente de nada más que de nuestro bebé y tener a las personas que más queremos a nuestro lado. No he dormido prácticamente nada y estoy algo dolorida. Os iré contando poco a poco cómo ha sucedido todo”, escribía poco después para explicar su ausencia y agradecer el interés.