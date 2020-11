Marta López Álamo ha disfrutado de una noche de chicas por la capital madrileña. A su llegada a casa antes del toque de queda, la novia de Kiko Matamoros ha lanzado un mensaje de concienciación a sus seguidores y ha aprovechado para mostrar su apoyo a la hostelería. «Si no somos responsables no va a acabar nuca esto. Está en las personas, no en la hostelería o en la noche. Lo digo siempre. Quien es responsable lo será aunque estén las discotecas abiertas, quien no, buscará la manera de ser irresponsable. Y todos sabemos de lo que hablo. Pero lo dicho, va en cada uno», escribe.