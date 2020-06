6 Isabel Jiménez

Aunque pasa el año en Madrid por trabajo, Isabel Jiménez sabe dónde acudir cada verano. A Almería, su tierra natal, la que echa mucho de menos ahora después de tantos meses sin poder viajar hasta allí: «Los que me conocen saben que no hay nada que me guste más que el verano en Almería. Y cada año martirizo a mis compañeros con una cuenta atrás que empieza un mes antes (sí, soy consciente de lo que eso significa). Pero disfruto tanto de las vacaciones como de ese mes en el que las ves acercarse! Este año ha sido muy distinto y no había ni ánimos ni ganas de hacer esa cuenta atrás tan larga. Pero ya sí que se acerca el momento… Ocho telediarios, diez días, 240 horas! ❤».