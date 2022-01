La presentadora ha tenido que pasar sus segundas Navidades sin su hijo Álex encerrada en casa sin poder salir por culpa de su positivo en covid. Ha estado desde las redes sociales dando detalles de su estado y ahora que lo ha superado ha querido dejar un emotivo mensaje a su hijo en el día de Reyes: “Ya no temo a nada. Ni a mis sombras que con tu luz forman este bellísimo atardecer del día de Reyes. Ni a la soledad disfrazada de destino. Ni al dolor vestido de esperanza. Ya no temo ni al propio miedo. Ni a la vida sin ti y mucho menos a la muerte contigo. Gracias Aless, mi amor, mi todo, me has concedido la verdadera libertad”, escribía.