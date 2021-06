Pilar Rubio ha esperado casi al final del día 15 de junio para dedicar unas bonitas palabras a su marido, Sergio Ramos, con el que celebra un nuevo aniversario de boda: «El tiempo pasa, pero cada día a tu lado es revivir este momento que compartimos hace dos años. Que nunca dejemos de sonreír, de disfrutar, de emocionarnos y de besarnos en la frente con ternura para celebrar la suerte y la vida a tu lado. Feliz aniversario, mi amor @sergioramos. Te quiero con locura. Happy anniversary, my love! Love you to pieces! ❤️ Rn’R ❤️», ha escrito.