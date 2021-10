Su madre, Paz Padilla, ya está hecha a la idea de que su hija ha optado por empezar una vida junto a su novio. Ella sigue centrada en su vida y ahora no ha dudado en compartir que ha retomado las telas, un deporte en el que ha hecho grandes amistades: «Nunca pude llegar a pensar que con 52 años me encantaría subirme a las telas y me divertiría tanto con mis compañeras @corporefit365 @martasanchezjaudenes«.