Este miércoles 2 de febrero los famosos están con las pilas cargadas, como así le sucede a Sonsoles Ónega tras concederse “cinco minutos” de paz entre tantas emociones desbordadas. Pero también Pilar Rubio, que reconoce que no siempre tiene ganas de sudar la gota gorda en el gimnasio, pero sabe que se debe a su cuerpo y que este le da más alegrías si trabaja duro. ¿Cómo logra vencer a la pereza? Este truco lo desvela la presentadora en su última fotografía en la que no solo presume de cuerpo, look deportivo y nueva cabellera, sino también de su poder de voluntad para darlo todo cuando cree que no le queda nada.

Pero hay otros famosos que han recargado pilas en esta última intensa jornada. Encontramos a una colaboradora que va a ampliar la familia y no puede estar más emocionada; una influencer que prepara boda y muestra cómo ha sido la pedida de mano; y también una periodista que muestra cómo es su trabajo más desconocido tras las cámaras. Vea estas y otras fotos del día que resumen qué han estado haciendo nuestros famosos favoritos en estas últimas 24 horas.