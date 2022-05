Se ha cumplido un año desde el fallecimiento de la madre de Ana Obregón. Una fecha muy significativa en la que la actriz ha querido abrir su corazón y dedicarle unas sentidas palabras. «Gracias por ser mi ejemplo de madre, generosidad y amor. Echo tanto de menos a mi mejor amiga y mi cómplice!! Por favor perdóname, sigo sin tener fuerzas de entrar en tu duelo. Pero sé que cómo eres madre me comprendes mejor que nadie. Maldito mes de mayo. El mes en el que mi mundo se tiñó de rojo. No te preocupes que estoy mimando mucho a Papá, aunque está deseando irse contigo. Cuida de mi niño, no le dejes solo», se puede leer.