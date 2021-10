Este viernes se cumplía el 20 aniversario de ‘Operación Triunfo’, el programa que revolucionó la televisión. Para celebrarlo, Chenoa rescataba uno de los looks de una de las galas para festejar a lo grande este gran día: «Gracias a mi madre que me guardó los trajes de las galas. Hoy para celebrarlo me puse este conjunto… ¿de qué gala de hace 20 años es? Ojo mi alegría porque me cabe».