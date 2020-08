Anabel Pantoja no puede estar más feliz con su cuerpo y lo acaba de mostrar con un nuevo posado en las redes sociales, donde aparece en bikini. Junto a la imagen ha compartido su mensaje más reivindicativo y aplaudido: «Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de 👙, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, me iba a mirar todo el 🌍 y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra! (cierto que tengo q bajar algunos kilos, porque aún me creo que estoy confinada… igualmente soy esta que veis 🐷)», escribía feliz con su cuerpo.