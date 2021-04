A pesar que durante un tiempo, Nagore Robles no se ha pronunciado sobre el asunto de Rocío Carrasco, por fin ha roto su silencio. La colaboradora le mostraba su apoyo con esta fotografía y el siguiente mensaje: «Por supuesto, yo si os creo. He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas. Aún escribo emocionada y tratando de utilizar las palabras correctas cuando lo único que tengo son lagrimas y puñales clavados en mi alma. Siempre, repito, SIEMPRE, tendréis mi apoyo y mi mano para sujetaros, para luchar y para hacer justicia».