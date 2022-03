Este viernes 11 de marzo, los famosos han querido acercarnos un poco más a su vida más allá de sus respectivos trabajos y así desvelar alguna faceta desconocida por la gran mayoría. Es el caso de Sandra Barneda, que ha mostrado la manera en la que conecta consigo misma, la forma en la que encuentra paz en un mundo frenético que amenaza la salud mental de todos. Pero también se ha animado a mostrar algo aún desconocido Kiko Matamoros, quien ha aparecido en sus redes sociales vestido con un chándal, un atuendo muy poco común en él, a pesar de que es un apasionado del deporte y que sus músculos evidencian que se machaca en el gimnasio para lucir fornido. Sin embargo, ha impactado tanto su look chandalero que muchos fans han realizado chanzas, pero el colaborador de ‘Sálvame’ no solo no se lo toma a mal, sino que él mismo ha sido el primero en reírse de su propio look deportivo.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa que regresa por sorpresa a las pasarelas; un actor que enternece a sus fans con una foto de su pasado; y una estampa familiar que ha robado la atención a la verdadera intención de sus protagonistas. Vea estas y otras fotos del día y las historias que se esconden tras ellas: