Comenzamos este primer domingo de septiembre con una completa selección de fotos de los famosos. Kiko Hernández nos ha sorprendido realizando una declaración de amor en toda regla. El siempre controvertido colaborador, de incógnito con gorra y gafas de sol, ha compartido una imagen desde el centro de la capital acompañado de una compañera a la que quiere con locura. «¡Que se entere Madrid… Belén Rodríguez que te quiero!», añadía posando en el plena Gran Vía. Mientras que Fabiola Martínez nos ha regalado una preciosa instantánea acompañada por sus dos hijos, Kike y Carlos. Incluye un breve, pero contundente mensaje: «Completa y feliz…». Por su parte, Tamara Gorro ha optado por dar una giro a su imagen con el inicio del nuevo curso y ha vuelto al rubio. «El cuerpo me lo pedía y la mente también. Hacer un cambio, sentirme nueva, renovada. Y si algo tengo claro es que no me voy a resistir a cualquier mínima motivación», explicaba la ‘influencer’ en redes.

¡Feliz domingo!