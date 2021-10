Julia Janeiro está encantada con su nuevo cambio de look radical. Hace unos días, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario sorprendía a sus seguidores después de compartir una imagen en la que aparecía después de decir adiós a su larga melena morena para dar paso a una melena castaña con matices rubios. Ahora, la joven no puede dejar de presumir de su nuevo pelo y no duda en publicar instantáneas en las que se puede apreciar su gran cambio.