Este viernes 13 de mayo los famosos quieren dar gracias a la vida por lo que tienen y no preocuparse demasiado por lo que no tienen o lo que han perdido. Es el caso del príncipe Alberto de Mónaco, que ha querido pasar un precioso día en Disneyland París junto a sus hijos, aunque le falta a su vera la princesa Charléne, que continúa ingresada en una clínica para mejorar su salud mental. Pero también Jorge Javier Vázquez quiere dar gracias a la vida por la fidelidad que le ofrece su perro Travis, que a pesar de no poder caminar bien y los sustos de salud que le ha dado, sigue a su lado sin perderle de vista. Ahora bien, mientras que el presentador de ‘Sálvame’ habla de su galgo, nos ha brindado la oportunidad de ver por primera vez cómo es el gimnasio que atesora en su casa de Madrid, donde él tonifica sus músculos y suda la gota gorda. Una sala completamente equipada destinada a tonificar sus músculos.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho los famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa que se ha operado el pecho y confiesa su nueva talla de sujetador; una modelo de celebración; así como la despedida más dolorosa a un amor de toda la vida. Vea todas estas fotos del día y descubre qué historias que se esconden detrás de ellas: