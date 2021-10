La actriz no para de recordar con felicidad su boda con Gonzalo Sierra. Semanas después del gran día, ahora Elena Furiase ha querido recordar el momento baile: «Los Novios 💐 … no subo mucho de la boda, no quiero saturar.. pero es que hoy me apetecía y punto. 🤣 buenas noches!💟 familia!».