Ana Obregón ha encontrado en Instagram el vehículo perfecto en el que mostrar sus sentimientos, ahora que su hijo Álex Lequio no está a su lado y el dolor está a flor de piel. Pero no todo lo que comparte en su perfil personal está enfocado en ensalzar la figura de su desaparecido vástago, porque ahora también ha aprovechado este canal para darle su sitio a su ex, Alessandro Lequio, a quien está muy agradecida: “Gracias Alessandro por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino la vida”. Un tierno mensaje que la actriz ha querido acompañar con fotos en los que la familia aparece en sus momentos más felices.