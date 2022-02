La cantante Amaia Montero suele ser polémica con sus publicaciones en redes sociales, o más bien, la repercusión de las mismas viene acompañadas de controversia muy a su pesar. Pero esta vez el gesto que ha tenido con su madre no ha podido ser recibido con más cariño y es que la artista le ha felicitado con cariño por su aniversario: “Tú… y solamente tú. Zorionak Amatxo. Siempre me faltará vida para agradecerle tanto. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido en mi vida. Te quiero tanto, hasta donde no te lo puedes imaginar”.