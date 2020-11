Cuando se encuentra recuperándose de su operación de peroné en Canarias, Anabel Pantoja ha querido compartir una gran noticia. Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ publica un libro para curvys: «¡POR FIN PUEDO CONTAROS! Esta aventura comenzó en el confinamiento y jamas pensé que el 10 de noviembre naciera! Todo esto no hubiera posible sin @mrediciones @planetadelibros @salvameoficial 📚 Aquí os cuento cómo me levanto, qué me motiva y sobre todo lo que no me da miedo…! También tendréis vuestras Pantorecetas, y Pantoentrenamientos. Ojalá os guste tanto como a mí…💛».