Raquel del Rosario ha celebrado su noveno aniversario de boda con su marido, Pedro Castro, y lo ha hecho compartiendo una divertida anécdota después de que ambos olvidaran el día de su boda. «Ayer por la noche me dice: Te voy a decir una cosa y no te lo vas a creer… Yo: A ver… Él: Mañana es nuestro aniversario de boda y se te había olvidado, pero no pasa nada porque a mi también», comenzaba diciendo. «¿Cómo es posible que ni se me haya pasado por la cabeza con lo que soy yo para estas cosas? Él: Pues que estamos los dos en la parra y últimamente con más ajetreo de lo normal, así que normal que se nos haya pasado. Doy gracias a la vida por tenerle de compañero, amigo y padre de mis hijos», escribe.