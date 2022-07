El actor ha querido compartir estas divertidas imágenes junto a Mario Vaquerizo a quien conoció en Benicasim en el año 2007. «Yo en aquel entonces estudiaba interpretación en Madrid. Fue tan cariñoso conmigo, no se me olvidará nunca. Desde entonces he tenido la suerte de poder coincidir con él varias veces y siempre me hace muy feliz verle. Mi amor por él va a creciendo con el tiempo. En mi casa le queremos mucho siempre tan transparente, tan sincero, tan generoso…», ha firmado.