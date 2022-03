Embarazada de 14 semanas del futbolista Gonzalo Melero, Lucía acaba de anunciar que su hijo no nato ha sido diagnosticado de gastrosquisis, porque “al parecer, no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito. Hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo: tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer”, anuncia la periodista deportiva.