La socialité ha superado una enfermedad y advierte a sus fans de que se cuiden, porque lo ha pasado especialmente mal y no quieren que sufran lo mismo: “Me he sentido tan mal con esta gripe que os pido que os cuidéis mucho, yo nunca había tenido nada de gripes ni Covid. Hay una epidemia, al menos en Madrid, tremenda. Hoy me siento un poco mejor después de cuatro días tirada en la cama sin poder ni reaccionar por la fiebre. ¿Sabéis que yo nunca he tenido fiebre? Quizá de pequeña, pero no lo recuerdo”, declara Lomana, sorprendiendo a sus seguidores con esta confesión sobre su salud que a muchos les cuesta creer y que otros, sin embargo, envidian.