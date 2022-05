La hija de Bárbara Rey se ha expuesto a sus fans con cara de estar pasándolo mal y es que está enferma. Pero no quiere que nadie se lleve a equívocos, por lo que adelanta que “covid no tengo, pero fiebre mucha”. Aprovecha para pedir consejo a sus amigos porque tiene un acontecimiento este fin de semana y no sabe si reaparecer radiante cual Beyoncé o si quedarse en casa para seguir recuperándose.