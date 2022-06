Este miércoles 8 de junio los famosos han querido sorprendernos, pero cada cual ha encontrado una forma curiosa de hacerlo. Por un lado están aquellos que han querido demostrar que son dueños de un cuerpo de infarto, aunque no nos tengan acostumbrados a mostrarlo en sus redes sociales, como sí hacen otros cada día. También está Carla Barber, que ya ha iniciado su mudanza a un espectacular palacete de Madrid y le toca la tediosa tarea de abrir cientos de cajas de cartón para recomponer su hogar. Eso sí, no parece que será complicado encontrar hueco para sus enseres, porque el salón no podría ser más ingente. Una impresionante sala ampliamente iluminada que nos hace entender cómo va a vivir la doctora, su chico y su hijo recién nacido en el que está llamado a ser su nuevo hogar.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a una famosa orgullosa con el resultado de su paso por quirófano para remodelar su pecho; una presentadora rota de dolor por una pérdida que aún no ha terminado de digerir; así como el amor de una madre que es capaz de sanar más rápido de lo que puede asegurar un médico. Vea estas y otras fotos del día y descubre las historias que se esconden detrás de ellas: