Anita Matamoros está aprovechando al máximo su estancia en Milán, así como las vistas de la impresionante terraza de su nuevo piso. La hija de Kiko Matamoros no ha dudado en publicar una retahíla de imágenes en la que la vemos la mar de sonriente disfrutando del sol. «Hoy me ha llegado un paquete como con 10 diademas de 10 colores diferentes y pienso ponérmelas todos los días😂 ah, hoy he tomado el sol toda la mañana, es increíble el tiempazo que hace», escribe.