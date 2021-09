El colaborador de ‘Sálvame’ se despide con esta foto de sus vacaciones y anuncia su regreso a la rutina, muy a su pesar y es que incluso pide ayuda para superar el estrés postvacacional: “Último día on the beach. Pero que me quiten lo bailado. Gracias por todo gentes de Cádiz. ¿Qué remedios tenéis para la depresión postvacacional?”, escribe.