La hija de Paz Padilla ha mostrado cómo luce su impresionante zapatero, cargado hasta arriba de zapatos, deportivas, botas y sandalias que le ayudan a confeccionar su mejor look. Un zapatero que comparte con su madre y es que no ha terminado de llevarse todos sus complementos a su nueva casa: “Buenos días. Siempre que vengo aquí aprovecho para llevarme algo de ropa que no recordaba que tenía, como esta blazer o algo de mi madre”, reconoce divertida Anna, que confiesa que se lleva prestado cosas del armario de su madre siempre que necesita sorprender con un look y sufrir una crisis de armario y no saber qué ponerse.