La colaboradora de televisión ha querido compartir que no pasa por el mejor momento: «Llevo todo el fin de semana en cama. Odio estar enferma. Sentir esa vulnerabilidad me horroriza. El viernes fue el peor día, a todos los niveles además. Era 15 de octubre, se cumplieron 3 años desde que me diagnosticaron DIABETES T1. En días como hoy, recuerdo una y otra vez la frase de Woody Allen (sin ser yo muy fan de este señor): “Sé que no merezco el Príncipe de Asturias, pero tampoco la diabetes que padezco.” Tal cual. Es una enfermedad crónica demandante, estresante y muchas veces extremadamente frustrante. Pero soy una dulce GUERRERA, no desde siempre pero sí para siempre. Así que…¡A por esos buenos controles! 💙».