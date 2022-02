Los fans de la modelo han querido saber si contó con el apoyo de la familia de su pareja en su fiesta de cumpleaños y ella, además de confirmar que así fue, también detalló por qué Laura Matamoros no estuvo: “Sí. Menos Laura que no pudo ir, casi todos sus hijos, que son un amor y los adoro, fuero. Chicos, que no salga en redes no significa que no ocurra, hay personas que no quieren pertenecer al mundo de las redes sociales y no hay problema”, detalla Marta, que parece llevarse bien con la familia de Kiko Matamoros, a excepción de Anita Matamoros.