Arrancamos este nuevo domingo de noviembre con una completa selección de fotos de los famosos. Belén Esteban y Anabel Pantoja han querido compartir con sus seguidores cómo amanecen tras una frenética noche de fiesta. Ambas disfrutaron al máximo durante la celebración por el cumpleaños de la de Paracuellos. Mientras que Ana Obregón ha recordado a su hijo Álex Lequio cuando se cumple año y medio de su fallecimiento. Acompaña la publicación de unas sentidas palabras. «Dime por favor dónde no estás, en qué lugar puedo no ser tu ausencia, donde puedo intentar vivir sin recordarte, y dónde recordarte sin que me duela». Por su parte, Ana Boyer ha publicado una preciosa foto de su hijo disfrutando de la nieve. Todo ello sin olvidar la instantánea de Paz Padilla en un enclave inolvidable, las pirámides de Egipto. «Una de las siete maravilla del mundo, 2500 años antes de Cristo. No pude contener las lágrimas», afirmaba la presentadora.

¡Feliz domingo!