Aunque no te lo creas, esta rubia de exuberantes facciones es Alaska. Ella misma ha mostrado en sus redes sociales cómo ha logrado reconvertirse en esta belleza tan solo el uso de los filtros y retoques que las redes sociales ofrecen. Una forma de denunciar que no todo lo que vemos es real y que deberíamos entender que la ficción no debe imponernos unos cánones de belleza falsos en los que nadie -o casi nadie- encaja y que tanta frustración provoca entre los jóvenes.