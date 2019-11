El viernes ha llegado con numerosas fotos de los famosos, tanto nacionales como internacionales. Sara Carbonero no resuelve las dudas sobre la aparición de una mascota nueva en sus publicaciones de Instagram. Lorena Gómez, cuñada de Sergio Ramos y Pilar Rubio, comienza una nueva etapa en su vida con un radical y inesperado cambio de look, y no duda en compartir orgullosa el resultado. Rosalía vuelve a arrasar en unos premios y se lleva tres Grammy Latinos. Malena Costa y Mario Suárez comparten la foto más tierna de sus hijos… ¡vestidos de oso panda!

7 Sara Carbonero Sara Carbonero nos tiene a todos con una gran duda. El pasado domingo compartía un vídeo desde su casa en Oporto en el que aparecían sus dos hijos, Martín y Lucas, y muchos se preguntaban si han ampliado la familia con una nueva mascota. Las dudas han vuelto cuando la periodista compartía una foto en su perfil en el que volvía a aparecer. «Pero tienes perrito 🐶 💕😍😍😍no lo sabía!!!!», «¿Y ese perro?», «Qué calladito lo tenías 😄😄 tienes un perrito 😍😍😍😍 qué lindo 😍». Ella por ahora ha preferido no resolver la duda de sus seguidores. 6 Lorena Gómez Lorena Gómez está viviendo un gran momento y asegura que empieza a vivir una nueva etapa en su vida. Lo hace con un radical cambio de look, pasando de castaña a rubia. «Nueva etapa. Nuevo look. Volvimos al rubio frío de la mano de mi @alejcabanillas @tachabeauty. Os gusta?». 5 Rosalía Rosalía lo ha vuelto a hacer. La cantante sigue triunfando allá donde va y acaba de ganar tres Grammy Latinos. Uno en la categoría de Álbum del año, otro en la de Mejor Álbum vocal pop contemporáneo, también por ‘El Mal Querer’, y el de Mejor canción urbana por ‘Con Altura’. 4 Malena Costa y Mario Suárez Malena Costa y Mario Suárez no pueden estar más felices con sus hijos, Matilda y el pequeño Mario. Al futbolista se le cae la baba y acaba de compartir una bonita y tierna foto en la que aparecen sus hijos vestidos de oso panda. ¡Nos encantan! 3 Ana Morgade Ana Morgade ha arriesgado (y mucho) y se ha atrevido con un cambio de look, aunque de lo más extremo. ¡Se ha puesto el pelo rojo! 2 David Bisbal María del Mar y José María son los hermanos de David Bisbal, con los que sigue manteniendo una relación increíble. El cantante ha querido compartir un bonito recuerdo junto a ellos, una foto en la que celebraba su primer cumpleaños: «Super #tbt junio de 1980!!! Mi primer cumpleaños junto a mi hermano y a mi hermana!!! Ja ja ja ja ja ja 😂». 1 Sonia Ferrer A Sonia Ferrer ni las bajas temperaturas le hacen quedarse en casa. Ha salido a dar un paseo con su mascota y no ha dudado en compartir con sus seguidores lo abrigada que va. ¡Qué frío!