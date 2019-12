3 Alba Carrillo

Alba Carrillo ha tenido que hacerle frente a una triste pérdida. «Hoy se ha ido un miembro de mi familia. Ha sido generosa hasta el último momento. Cuando me fui a ‘Gran Hermano’, le dije que me esperara y lo ha cumplido. Nos has dado trece años de felicidad absoluta y cariño. Ahora nadie ladrará cuando llamen al telefonillo o se tumbará a echarse la siesta con Lucas…Te quedas con nosotros para siempre❤️ TE QUEREMOS LANAS🐶🐾«, ha escrito Carrillo junto a una imagen de la perrita con su hijo.