3 Juan Antonio, de 'Operación Triunfo 2017'

Juan Antonio, de ‘Operación Triunfo 2017’, acaba de anunciar que espera un hijo: «Tenia muchas ganas de deciros esto!! No aguantaba más… Vamos a ser Papás!!🎉🎁🎈💟 Estamos que no lo podemos creer aún… Muy felices de formar una familia. ❤️❤️❤️ Nada más que pueda hago un directo y os cuento como nos enteramos!! Un millón de abrazos 😻💕 @rosa_zaira_borja NO TE PUEDO AMAR MÁS!!! Eres el mejor sitio para descansar y la manera más bonita de crecer te quiero MIL💕».