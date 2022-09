Totalmente desolada, Ana Obregón ha despedido a su padre, Antonio García, a los 96 años. Una nueva pérdida que se produce dos años después de la muerte de su único hijo, Álex Lequio, a los 27 años. La actriz y presentadora ha abierto su álbum más personal para compartir en redes algunas significativas instantáneas junto a su progenitor en señal de tributo. Desde sus inolvidables veranos familiares en Mallorca a su boda con el gran amor de su vida, doña Ana Obregón, también fotografías del empresario como un apuesto chico durante su etapa de juventud. No solo eso, la intérprete también ha recordado haber coleccionado «millones de momentos únicos» en compañía de uno de sus grandes pilares. «Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer. Es un privilegio y un gran honor ser tu hija», ha añadido.