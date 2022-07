Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, lleva horas siendo personaje de actualidad y no por alguna mala gestión que ha hecho. La polémica ha venido por una foto que se hizo durante el pasado lunes cuando viajó hasta Cáceres para seguir de cerca las labores de extinción de los incendios que hay en la zona. La foto ha llamado mucho la atención por culpa de un sospechoso bulto en su pantalón.

El presidente del Gobierno, protagonista de la actualidad por un bulto

El presidente del Gobierno escribía en su Twitter oficial lo que había ido a hacer en Cáceres. «Toda la colaboración de medios humanos y materiales del Gobierno frente a los incendios activos. Gracias infinitas a los efectivos de @mitecogob, @UMEgob, @guardiacivil, @proteccioncivil y servicios locales y autonómicos que trabajan sin descanso en los #IIFF. Mucha precaución», escribía.

Sin embargo, no fue eso lo que hizo que recibiera un aluvión de mensajes. Muchos internautas se fijaron en otros detalles, como el sospechoso bulto que tiene en el pantalón: «Eso es Peter, y tú ahí con toda magnanimidad, has ido con la manguera cargada para apagar el fuego», le hace saber uno de ellos. Pero no es el único que ha recibido Pedro Sánchez tras la publicación de la polémica instantánea:

Eso es Peter, y tú ahí con toda magnanimidad, has ido con la manguera cargada para apagar el fuego pic.twitter.com/0ECGOlzqn3 — Santorini 🇪🇸®️⚒🪜 (@AlaizJ) July 18, 2022

Desde cuando Pedro Sánchez es de derechas? pic.twitter.com/muGcIWZNN3 — Cítrica_1982 (@Citrica1982) July 18, 2022

