dándome el regalo más puro y más espectacular que es vivir. Con su amor me enseñó a ser la mujer que quería ser y con sus lecciones de vida llegué a ser la mujer que soy hoy. Fuerte y luchadora. Estoy orgullosa de lo que tengo y de todo lo que he conseguido hasta llegar donde estoy, porque todo lo que hago…lo hago con pasión, con lucha y entrega y miro al presente y al futuro como cuando me miro al espejo y sigo viendo a esa niña que no ha perdido la mirada de la ilusión, con sinceridad, con una sonrisa y con picardía…porque tengo mucho que vivir y voy a hacerlo a tope. Porque quiero seguir volando y aunque este año es distinto, yo quiero dar las gracias a la Divinidad por dejarme cumplir un año más», ha escrito Rosa.

Vídeo: Europa Press

Rosa este año no ha tenido el cumpleaños soñado, ni ha estado cerca de todos los que ella deseaba tener a su vera en este momento tan especial para ella. Su hija, Rosario Mohedano, a la que ella está profundamente unida, está confinada debido a las restricciones de la zona donde ella vive, sin embargo, sí pudo disfrutar junto a dos de sus hijos de su 65 aniversario. Tras compartir una charla en su casa, Rosa Benito se dirigió con ello hasta una cafetería cercana de su casa y fue instantes antes cuando reveló a los periodistas cuál era su verdadero deseo después de un año tan tormentoso por la pandemia. Rosa Benito solo pide salud para esta nueva etapa, un detalle importantísimo dados los tiempos que corren.