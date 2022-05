Juls Janeiro está enamorada y no duda en gritarlo a los cuatro vientos. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario confirmó el pasado mes de marzo su nueva relación con el italiano, Tommy Rossi. Desde entonces las muestras de cariño hacia el futbolista del Getafe están siendo constantes a través de las redes sociales. Su última publicación no solo ha sorprendido, también está dando mucho que hablar. La pareja se come a besos mientras disfruta de una cálida jornada. «Dos lagartitos al solecito», añade la joven.

En este último post vemos a Juls Janeiro en su versión más pasional. Dando un tierno beso y acariciando a su chico mientras disfruta de un día muy relajado de domingo. La pareja ha aprovechado las excelentes temperaturas que se han vivido este fin de semana en Madrid para pegarse uno de los primeros chapuzones de la temporada. En bikini, la hija de Jesulín de Ubrique también ha bronceado su piel.

El cambio de actitud de Juls Janeiro

La joven está sorprendiendo a sus seguidores con un tipo de contenido en Instagram que antes no realizaba. Además, a finales del año pasado dio un giro en su perfil y optó por recatar su imagen. Para ello, borró algunos de los posts en los que se mostraba en una actitud más sugerente. Ahora, sin embargo, vuelve a publicar instantáneas de carácter personal en las que nos abre las puertas de su intimidad. En esta ocasión, no le ha importado dar rienda suelta a su amor. Y es que durante un tiempo Juls Janeiro evitó compartir contenido personal de su día a día y optaba por posts ligados a la moda o la belleza. Dos de sus grandes pasiones.

La pareja comenzó su romance a finales del año pasado. Juls Janeiro oficializó el noviazgo en el mes de marzo, pero sus primeras imágenes con su nuevo novio se publicaron en diciembre. Aunque llevan pocos meses juntos, la joven está muy enamorada y no duda en dedicar al italiano bonitos mensajes que constatan el buen momento personal que atraviesan. «La luz de mi vida», señalaba recientemente. Mientras que él también ha publicado en sus redes algunas instantáneas en las que se deja ver muy cómplice con su chica.

El pasado 18 de abril, el futbolista quiso felicitarla públicamente con motivo de su 19 cumpleaños. «Muchas felicidades, amor mío», le decía. Durante aquel día tan especial, el italiano estuvo en todo momento arropándola. La joven vivió su aniversario con su círculo más íntimo. «Ha sido un año lleno de cambios, de emociones, de sentimientos. Gracias a todos los que a día de hoy estáis y seguís a mi lado apoyándome y queriéndome, especialmente a mi familia y seres queridos. Sin vosotros nada sería lo mismo”, señalaba.

