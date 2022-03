Este viernes, Kiko Matamoros ha sorprendido a sus compañeros de ‘Sálvame‘ al contar que ha enviado fotos muy comprometidas suyas a través de su teléfono móvil. La revelación se ha producido durante la emisión del programa donde trabaja, cuando Chabeli Navarro, amiga de Amor Romeira, ha asegurado haber intercambiado mensajes subidos de tono con Kiko Rivera. Entre otras cosas, la joven ha contado algunas intimidades del hijo de Isabel Pantoja y ha apuntado que al DJ le gusta grabarse con sus amantes cuando intiman. Ha sido entonces cuando el colaborador ha comentado que él tiene fotos suyas desnudo.

«Tengo fotos y grabaciones íntimas», ha confesado Kiko Matamoros

«Tengo un amigo que lo sabe, que tengo fotos y grabaciones, fotos mías íntimas”, ha confesado el colaborador. El testimonio de la joven, que mantuvo un affaire con Bertín Osborne, le ha hecho recordar que él mismo llegó a mandar imágenes suyas tal y como vino al mundo en su época como soltero. «Lo digo para refrendar lo peligroso que puede llegar a ser, y lo incómodo», decía. Ante la mirada atónita de Carlota Corredera, y el interés de sus compañeros, se apresuraba a aclarar que en las fotos solo aparece él: «Estoy yo solo. Es una fotografía que mando yo a una persona y llega a Gustavo por la vía que sea, no me acuerdo».

Gustavo González ha confirmado la información que ha dado su compañero en directo: «Esta persona le reenvía la foto a un montón de personas». El envío de fotos sin ropa de Kiko tuvo lugar en un momento de su vida en el que flirteaba con mujeres. Entonces vivía en un hotel, estaba soltero sin compromiso y a veces enviaba fotos suyas al natural a algunas féminas. Una de estas fotos circuló por la nube, hasta llegar a su compañero Gustavo.

Gema López también ha visto la foto y no ha dudado en dar su opinión sobre ella. «No es tanto el lobo como lo pintan”, ha lanzado. Sus palabras han provocado las risas en el plató. Y la respuesta inmediata de su compañero: «Por eso sí te voy a interponer una demanda». El resto de colaboradores enseguida le han pedido que mostrara la foto que tanto interés ha despertado. Este decía: «Si es voluntad vuestra verlo, no tengo ningún inconveniente».

Chelo García Cortés ha sido la más curiosa por ver a Kiko Matamoros en cueros. «Hombres desnudos sí he visto, pero del calibre que me imagino, hace tiempo», admitía. «Hace mucho que no veo algo así. Ya ni me acuerdo, por eso me encantaría ver la foto de Kiko». Este se ha mostrado totalmente dispuesto a enseñarle la foto sin vestimenta alguna: “A mí no me da ninguna vergüenza”.