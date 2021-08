La presentadora de ‘Sobreviviré: After Show’ ha mostrado una imagen nunca antes vista del día más feliz de la hija de Rocío Jurado.

En medio de sus clases de surf, Nagore Robles se ha puesto nostálgica y, a petición de sus seguidores en redes sociales, ha abierto su álbum más personal y ha compartido alguno de los mejores recuerdos de su vida. Un gran repaso por su galería de fotos en donde hemos podido ver algunas instantáneas inéditas y que tienen un importante peso para la presentadora de ‘Sobreviviré: After show’. Entre ellas, se encuentra una imagen en la que podemos verla junto a Rocío Carrasco en uno de los días más felices de su vida.

Este viernes, Nagore Robles le ha pedido a sus seguidores que le dijeran qué momentos de su vida o recuerdos que guardara en su galería de fotos querían que mostrara en su cuenta de Instagram. Entre las peticiones, se encontraba una que sugería que publicara una imagen con «Rociíto». Así, la presentadora de Mediaset ha tirado de nostalgia y ha compartido una instantánea en la que aparece junto a la hija de Rocío Jurado en el día de su boda con Fidel Albiac. Un momento de lo más especial para ambas y con el que recalca la buena sintonía que hay entre las dos. Por si fuera poco, la que fuera asesora del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha instado a sus seguidores a que dejen de llamar «Rociíto» a la empresaria y la llamen por su nombre.

Nagore Robles se convirtió en uno de los numerosos rostros que se posicionaron al lado de Rocío Carrasco tras la emisión de su documental. El pasado mes de abril, la presentadora compartía otra imagen con la hija de «La Más Grande» y le mostraba públicamente su apoyo. «He tardado mucho tiempo en poder verbalizar mi opinión sobre el documental de Rocío. Verlo y escucharla me hiere en lo más profundo de mi alma, siento dolor al sentir a tantas mujer silenciosas y cuestionadas», escribía por entonces y recalcaba que creía por completo a la empresaria.

De la misma forma, la pareja de Sandra Barneda reconocía que escribía emocionada el texto e insistía en que no podía parar de llorar a raíz de escuchar el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco. «Lo único que tengo son lágrimas y puñales clavados en mi alma. Siempre, repito, SIEMPRE, tendréis mi apoyo y mi mano para sujetaros, para luchar y para hacer justicia», finalizaba.

Nagore Robles, el azote inesperado de Rocío Flores

Hace unas semanas, Nagore Robles irrumpía en el plató de ‘Supervivientes 2021’ para promocionar ‘Sobreviviré: after show’ y aprovechaba la ocasión para invitar a Rocío Flores al late night de MiTele Plus. «Cinco minutos me has prometido, no te vas a escaquear«, decía antes de que la hija de Antonio David Flores decidiera negarse a aparecer en el espacio.

Un gesto que la presentadora no se tomó bien y no dudó en explicar lo que había sucedido. “Luego dirán que claro, que como no cobra, no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que lo decía. Estaba yo sacando la cuenta a ver cuanto son los minutos que cobra ella. Cinco minutos le he pedido pues voy a sacar el bote para ver si para el próximo día me llega«, decía de forma irónica.