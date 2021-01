La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado acaba de sorprendernos con un posado de ella misma, que ha llamado la atención por el rostro que luce. ¿Se ha sometido Gloria Camila a algún retoque estético?

No hay día en el que Gloria Camila no esté en el ojo del huracán. La joven siempre es preguntada por las polémicas que giran en torno a su familia, también se convierte en la persona más buscada cuando se ve envuelta en ola de rumores sobre su vida personal y no podemos dejar de lado todas las veces que comparte sus proyectos profesionales con todos sus seguidores. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado cuenta ya con más de 816.000 seguidores, lo que le permite ser una de las ‘influencers’ más seguidas en las redes sociales.

En estas plataformas, Gloria Camila es bastante activa, aunque siempre mide muy bien qué tipo de publicaciones comparte. Pocas veces comparte aspectos de su vida personal, pero la realidad es que poco a poco se muestra más relajada y nos deja ver qué hace cuando no está trabajando o haciendo gestiones.

Hace apenas unos minutos, Gloria Camila, que es muy dada a compartir posados de ella misma -que acompaña con frases muy reflexivas-, nos dejaba ver una imagen que ha llamado la atención por el aspecto que luce la joven. Y es que Gloria Camila aparece con un rostro muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Esta es la foto de la polémica que ha compartido Gloria Camila

Recién duchada y con una luz espectacular que entra por la ventana de su casa, Gloria Camila sonríe a la cámara mientras se hace un ‘selfie’. La vemos algo cambiada. Esto nos ha llevado a pensar que la joven podría haberse sometido a un retoque en los labios a través de infiltraciones de ácido hialurónico y otro en los pómulos, a través del mismo ácido.

Si no fuera así, el llamativo cambio en los labios de Gloria Camila podría deberse al uso de un delineador labial, que unido al maquillaje da el efecto de unos labios más gorditos. Lo cierto es que sus seguidores se han dado cuenta del cambio y así se lo han comentado en la publicación: «¿Qué te hiciste en la cara? Sigues guapa, pero rara», «Qué te has hecho en los labios?», «¿Qué te has hecho en la boca?», «No te pongas morros por favor así estás muy bien…».

Otro de los motivos que le podrían haber llevado a lucir el rostro cambiado es el uso de un filtro, algo muy común entre todos los usuarios de las redes sociales. Sea lo que fuera, vemos a una Gloria Camila muy cambiada, algo que por supuesto no ha pasado desapercibido para algunos de sus seguidores.

Estallaba al ser señalada por una infidelidad

Gloria Camila tuvo que aclarar hace unos días una polémica en la que se había visto envuelta. Tiene que ver con las palabras de Oriana Marzoli e Iván González, que apuntaban en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ que este podría haber tenido una noche de pasión con Gloria Camila poco antes del confinamiento.

La hija de Ortega Cano, que trata de no responder a las polémicas en las que se ve envuelta, ha estallado en las redes sociales: «No hay nada más peligroso que ser feliz delante de un envidioso», dijo junto a una imagen en la que aparece junto a su chico con unos cascos de moto.