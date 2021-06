La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha subido una foto de un posado en bikini en la piscina y ha recibido una reacción de Iker Casillas que no nos esperábamos.

Rosa Benito lleva ya años siendo conocida. No solo por la relación tan especial que mantenía con su cuñada, Rocío Jurado, sino porque el hecho de ser quien es le ha servido para dedicarse profesionalmente a la televisión durante los años posteriores al fallecimiento de ‘la más grande’. Aunque estuvo mucho tiempo en ‘Sálvame’, Rosa decidió dejar el plató del programa. Aún así, poco después, fichó por ‘Ya es mediodía’, donde actualmente sigue trabajando.

Pero su profesión no solo la ejerce a través de la pequeña pantalla, también hay veces que da su opinión sobre ciertos temas de la crónica social. Eso le ha hecho tener enemigos, pero también amigos. Muchos rostros conocidos de la televisión han querido agradecerle sus opiniones de una manera no pública, pero ciertos actos le han hecho interpretar que se llevan bien.

Es el caso de Iker Casillas, por ejemplo. El exportero del Oporto es uno de los seguidores de Rosa Benito. Pero la cosa no queda ahí. Y es que el madrileño no duda, incluso, en reaccionar a ciertas publicaciones de la colaboradora de televisión. La última de ellas ha sido hace apenas unas horas cuando Rosa compartía una imagen de ella misma en bikini mientras disfruta de un remojón en la piscina. Y junto a la foto de este posado que da el pistoletazo de salida a su verano, un texto de lo más significativo: «Así es la vida». ?¿Qué quiere decir Rosa Benito con este mensaje acompañado con un emoticono de una mariposa?

Rosa Benito comparte su posado en bikini y conquista a Iker Casillas

El portero ha demostrado lo mucho que le ha gustado la publicación de inauguración de piscina con un like. Aunque le ha dado varios ‘me gusta’ a algunas de sus publicaciones, ha llamado mucho la atención el tipo de publicación al que ha dado el emoticono de corazón. Parece que la relación entre ellos es a través de las redes sociales, pero no deja de ser sorprendente.

Pero no ha sido la única publicación a la que Iker le ha dado like. Y es que como una persona muy familiar, el portero sabe lo que es tener a la familia cerca. Por este motivo, no dudó en darle ‘like’ a una instantánea de Rosa del 16 de junio, en la que aparecía la colaboradora de televisión junto a su hijo y uno de sus nietos.

La que también quiere demostrarle su apoyo es Sara Carbonero. La periodista ha sido otra de las caras conocidas que ha dado ‘me gusta’ a algunas fotos de Rosa Benito en las redes sociales. A pesar de que nunca han coincidido en un plató de televisión, ambas han trabajado para la misma empresa, Mediaset. Y eso hace mucho. La que no sigue la misma tendencia que esta expareja es Rosa Benito, que aunque los ha apoyado públicamente, prefiere no pronunciarse a través de las redes sociales.