El 2019 no ha empezado bien para Fonsi Nieto. El piloto tenía programada una operación para el 14 de enero a fin de solucionar por fin una lesión que lleva arrastrando nueve años pero parece que las cosas no están yendo como el ex de Alba Carrillo y su equipo médico esperaban.

Ayer mismo Fonsi compartió con sus seguidores una nueva fotografía en el hospital y un mensaje en el que relataba cómo se encontraba tras haber sido intervenido por tercera vez en poco más de 30 días. “Aquí seguimos en la lucha, nadie dijo que iba a ser fácil, pero no soy una persona de tirar la toalla así como así y menos con este pedazo de equipo detrás que dan todo por mí y me hacen sacar la mejor de mis sonrisas y fuerzas, gracias de corazón @iqtramedicina y @angelvillamor61 por lo que hacéis desde hace tantos años conmigo y por que sé que estoy en las mejores manos”.

Además, en declaraciones a Gtres, la representante del motorista ha desvelado cómo se encuentra Nieto, quien está contando con el apoyo incondicional de su mujer -Marta Castro- en estos complicados momentos: “Fonsi se fue por la tarde a casa, pero esta semana tienen que hacerle nuevas pruebas por si el lunes próximo tienen que volver a tocar o no. Está bien pero preocupado por todas las complicaciones que está teniendo“.

El 30 de abril se cumplirán dos años desde que Fonsi Nieto y Marta Castro se dieran el ‘sí quiero’. La pareja celebró su boda por todo lo alto, con una fiesta de tres días en Ibiza que reunió a numerosos rostros conocidos del panorama rosa nacional.

