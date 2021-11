Fonsi Nieto y Marta Castro tienen este fin de semana una cita muy especial. La pareja bautiza a su pequeño en una ceremonia íntima a la que solo asistirá su entorno más cercano. En concreto, este sábado acudirán sus respectivas familias y por supuesto Lucas, el hijo que expiloto tiene con Alba Carrillo. Los dos hermanos tienen una conexión muy especial, por lo que él no se perdería este momento por nada del mundo. Tienen una conexión inexplicable, tanto que cada vez que están juntos se convierten en un tándem a pesar de su diferencia de edad.

«Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya», dice Marta Castro a Jaleos cuando se le pregunta por los asistentes. Pero ¿irá Alba? Aunque no ha respondido a esta cuestión, sí que ha contado que la relación que mantienen con la modelo «es estupenda». «Al final somos familia. Es la ex de Fonsi, la madre del hermano de Hugo y tenemos una relación cordial. No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos«, ha dicho al citado medio.

No siempre han pasado por buenos momentos. Cabe recordar que el pasado año Marta Castro y Alba Carrillo protagonizaron más de un desencuentro que, afortunadamente, forma parte del pasado. «¿Puedes entender que se haya sentido molesto porque le acusas de una situación personal y no entiende por qué le tienes que nombrar? ¿Y puede estar molesto porque dices que debería preocuparse más por Marta, dejando caer que está demasiado pendiente de ti?», dijo en su momento Isabel Rábago.

Emocionados por todo lo que están viviendo con su hijo, quien tiene un año de edad, no tienen claro si volverán a ser padres de nuevo. Marta Castro ha explicado que cuando dio a luz a su primer hijo quería volver a sentir esa sensación, una confesión que dejó boquiabierto a Fonsi Nieto: «Fonsi me dijo que estaba loca, pero en el momento que estaba con el bebé en el hospital le dije a Fonsi ‘quiero volver a dar a luz, quiero volver a tener otro bebé’. Sí, me encantaría». No es el único asunto que han tratado, también han hablado de su trabajo y de si se volvería a animar a probar suerte en un negocio de tratamientos de belleza. «Lo dejé. Fue justo cuando acompañaba a Fonsi a casi todos los bolos y tenía que tener a mi madre o a mi cuñada en el local y decidimos, porque lo monté con Fonsi, cerrarlo y fue cuando empecé en Phillip Morris. Es muy sacrificado. Prefiero trabajar en una empresa. Te quitas muchos dolores de cabeza«, ha dicho.