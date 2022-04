Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, está en el ojo del huracán. El motivo: se han filtrado unos audios en los que se le puede escuchar manteniendo una conversación con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en la que se se deja entrever que ambos se aliaron para cobrar una comisión millonaria.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el jugador del equipo azulgrana – y presidente de Kosmos– habrían pactado supuestamente una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios publicados por ‘El Confidencial’. El citado diario ha hecho público un reportaje de investigación en el que cuenta cómo se gestaron esas comisiones, desvelando además conversaciones entre ambos.

Según desvela este medio, la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros por año como ‘comisión de éxito’. Una cantidad que, en el caso de no ser abonada, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático. «Nos tienen que pagar a todos, si no, no se va», dice el futbolista en una de las grabaciones. De este modo, además del dinero que la RFEF recibiría de la compañía pública saudí, Sela, por cada edición que se celebrase en tierras árabes, la empresa de Piqué cobraría cuatro por cada uno de los seis años firmados: 24 en total.

«A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por 8 irían. Hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça. A los otros se les paga 2 y 1… Son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos… le decimos que, si no, el Madrid no va… y le sacamos un palo más o dos palos más…». Es un extracto de los audios, en los que supuestamente habrían pactado las cantidades que se llevará cada club por participar en el torneo. Cabe recordar que cuando el jugador habla de «palos», podría referirse a millones de euros.

No es la primera vez que se habla en los medios de la intermediación de Piqué en el traslado de la Supercopa de España. El 7 de noviembre de 2019, el diario ‘El Mundo’ publicó la existencia del acuerdo y las partes implicadas lo reconocieron. La comisión era de un 10% del contrato, que se eleva hasta los 40 millones anuales que paga Arabia Saudí a la RFEF.

Pocas horas después de que la noticia corriese como la pólvora, Gerard Piqué ha anunciado a través de las redes sociales que el lunes por la noche, al acabar el encuentro entre el FC Barcelona y el Cádiz, hará un directo en su canal de Twitch a las 23:30 horas para hablar sobre los audios filtrados. Así podrá dar personalmente su versión de los hechos.

El central de Barcelona ha decidido dar su versión y así lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Lo hará en su canal de Twitch, una vez que concluya el partido entre el Barcelona y el Cádiz de LaLiga Santander. Piqué está lesionado y no ha sido convocado por Xavi Hernández para el encuentro. «A las 23.30 aproximadamente, después del partido, me conectaré en directo en mi canal de Twitch para hablar de los audios que se han filtrado hoy sobre la Supercopa de España», dice el catalán en su perfil de Twitter.

