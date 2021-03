Este domingo, Jota Jr., el hijo de Jessica Bueno y Jota Peleitero, ha cumplido cinco años y la modelo le ha preparado un increíble fiestón.

Este domingo, Jessica Bueno estuvo de celebración. Su hijo Jota Jr., fruto de su relación con Jota Peleitero, ha cumplido cinco años, y la modelo le organizó un fiestón por todo lo alto donde no faltó ningún detalle. Este ha sido un cumpleaños de lo más especial ya que Jessica está embarazada de su tercer hijo y el segundo con el futbolista. Hay que recordar que también es madre de Francisco, el hijo que comparte con Kiko Rivera. Jessica y Jota disfrutaron de este domingo en familia y con una fiesta por el quinto cumpleaños del pequeño.

La entrañable felicitación de Jessica Bueno a su hijo por su quinto cumpleaños

Además, la propia modelo compartió una emotiva felicitación pública. Junto a una sencilla fotografía en la que aparece abrazada a su hijo bajo el sol, ha escrito lo siguiente: «Mi niño precioso, feliz quinto cumpleaños. Al fin ha llegado tu ansiado cumpleaños 🥳😘 Hace muy poquito eras un bebé del que no podía despegarme y te has convertido en un niñito mayor amoroso, dulce, gamberrete, listo y maduro en un suspiro de tiempo. Como te quiero mi amor , mi felicidad es verte feliz 💓 28-02-16 💓». Por su parte, el padre también le felicitaba con el siguiente mensaje: «Feliz 5* cumpleaños Jota Jr ❤️ . Eres una bendición para tus papis y tu hermanito , siempre con tu sonrisa preciosa. Te amamos 🎂❤️».

Para celebrar el gran día, los felices papás organizaron una fiesta con todo tipo de detalle. Debido a las restricciones del coronavirus, no fueron muchas las personas que pudieron acudir a la celebración y sus amigos no pudieron jugar con el cumpleañero en ese día tan especial, pero contaba con su hermano Francisco, su perfecto compañero de juegos. En unos meses, los dos darán la bienvenida a su otro hermano, también un varón al que la pareja ha decidido ponerle Alejandro. Mientras que no llega el pequeño, los dos han disfrutado de esta agradable fiesta de cumpleaños en honor a Jota Jr.

Una fiesta con globos, tarta, dulces y todo tipo de detalles

La fiesta de cumpleaños por el quinto aniversario de Jota ha estado inspirada en el videojuego Among Us. No ha faltado ningún detalle. El salón de la casa que la familia comparte en Vitoria ha estado decorado con varios globos plateados y uno más grande con el número ‘5’ , los años que cumple el hijo de la pareja. Además, una imponente tarta donde ha soplado las velas y diferentes tipos de dulces y sandwiches que han degustado a lo largo de la tarde. El pequeño se lo ha pasado en grande y prueba de ello es alguna de las imágenes que ha compartido Jessica Bueno. De hecho, también hemos visto cómo el pequeño abría algún que otro regalo muy emocionado. No te pierdas todas las fotos del increíble fiestón.