Tras su reciente ruptura con el portugués Joao Viegas, Vicky Martín Berrocal atraviesa una nueva etapa repleta de cambios en su vida. La empresaria vuelve a estar soltera, ha dejado Lisboa y ha regresado a Madrid. Este viernes ha celebrado por todo lo alto una gran fiesta con motivo de su 49 cumpleaños. Una multitudinaria celebración que ha reunido a muchos rostros conocidos, entre ellos, Paula Echevarría, Miguel Torres, Esther Cañadas, Virginia Troconis y Antonio Carmona.

No faltaron los bailes por bulería, la mejor música con aires flamencos y muchas ganas de pasarlo bien. Tantas que la protagonista de la jornada no dudó en subirse al escenario y lanzarse a entonar alguna que otra canción. Este fue uno de los momentos más destacados junto al instante en el que fue sorprendida por una deliciosa tarta de cumpleaños. No pudo evitar emocionarse, también de ver a una de las personas fundamentales de su vida, su hermana Rocío Martín Berrocal, ayudarla a soplar las velas.

La felicidad de Vicky Martín Berrocal

La cumpleañera estaba radiante para la ocasión con un vestido corte midi en rosa de su propia firma. Un estilismo que utilizaba la fuerza del color como así marcaba el ‘dress code’ de la fiesta. Y es que las invitadas debían ir de rojo como cumplió a rajatabla Paula Echevarría. La asturiana optó por un favorecedor vestido con volantes en un lateral. Un diseño midi firmado por Cristina García de su colección «Ángel y demonio».

Otra de las que no se perdió la fiesta fue Virginia Troconis. Vicky Martín Berrocal mantiene una excelente relación con la mujer de su exmarido, Manuel Díaz ‘El Cordobés’. La venezolana optó por un traje dos piezas con pantalón capri. «Se recomienda ver la vida a color…», señalaba en redes en alusión a la potencia cromática de su outfit.

Una nueva etapa

La diseñadora ha reunido a muchos amigos en esta gran fiesta que tiene lugar en un momento clave de su vida. Tras tres años de romance con el empresario luso Joao Viegas, ambos han emprendido caminos separados. Una noticia que pilló a muchos por sorpresa. Ella había dejado nuestro país y se había asentado en Lisboa junto a su pareja. También había confesado sus intenciones de darse el «sí, quiero» con el empresario este mismo verano. Unos planes que, inevitablemente, se han visto truncados.

En esta nueva etapa de su vida, Vicky Martín Berrocal ha regresado a Madrid y está centrada en su perfil profesional. Está muy ilusionada con su empresa que continúa imparable y cargada de novedades. La sevillana acaba de lanzar una nueva colección primavera-verano con la que promete conquistar a sus más fieles seguidoras. También está trabajando en televisión como colaboradora de ‘El show de Bertín’, el programa de Canal Sur presentado por Bertín Osborne.

